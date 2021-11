Fiorentina-Milan (2-0): fine primo tempo. I rossoneri regalano e sprecano troppo

Termina il primo tempo al "Franchi" di Firenze con la Fiorentina in vantaggio 2-0 sul Milan grazie alle reti di Duncan al quarto d'ora e di Saponara all'ultimo secondo della frazione. Un risultato bugiardo per quanto visto in campo, ma corretto per la seguente regola non scritta: se sbagli troppi goal (e i rossoneri ne hanno falliti diversi soprattutto con Leao e Ibrahimovic), prima o poi ne subisci uno. Inutile commentare il vantaggio viola: errore Tatarusanu-Gabbia. Gli errori che pesano sono quelli in attacco. Serve un secondo tempo al top, da vero Milan, quello preciso e deciso. E, per quanto visto, si può anche fare.