Florenzi esulta: "Torniamo a vincere. Tre punti fondamentali"

Alessandro Florenzi, tra i più positivi in campo contro il Verona, nella vittoria rossonera per 1-0, ha esultato sui social dopo i tre punti ritrovati dai rossoneri di Stefano Pioli: "Torniamo a vincere. Tre punti fondamentali". Per il laterale romano è la seconda prova consecutiva positiva dopo l'ingresso in campo contro il Newcastle in Champions.