Florenzi: "Ho lasciato con rammarico la Roma, ma ho subito voltato pagina. A Milano va tutto alla grande"

In merito al suo addio alla Roma, Alessandro Florenzi ha spiegato a Sky: "E' stata un'estate tranquilla tra vacanza e lavoro. Sono felice di essere stato riscattato dal Milan. Ho lasciato con rammarico la Roma, ma ho subito voltato pagina. Voglio scrivere nuove pagine importanti nel mio futuro. L'addio alla Roma? Sono cambiato tanto perchè quando ho lasciato Roma per altre città non era per volontà mia. Però devo dire una cosa: in questi anni ho visto tanti paesi e città. Mi sono acculturato tanto. Ho vissuto cose che non pensavo di vivere. All'inizio della mia carriera era quello di fare tutta la carriera nella Roma, questo non è stato possibile, ma ho avuto la possibilità di crescere a livello di vita. Milano? Sono stato bene nell'ultimo anno. Sono stato accolto molto bene dalla città. Va tutto alla grande".