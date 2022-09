FOCUS MN - Pobega è il settimo giocatore del vivaio rossonero a segnare in Champions

MilanNews.it

Serata memorabile quella di ieri per Tommaso Pobega che, entrato nel corso della ripresa, ha trovato il gol del 3-1 che ha chiuso definitivamente i conti nel match contro la Dinamo Zagabria. Per il centrocampista classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è il primo gol in assoluto da professionista con la maglia del Milan e non poteva esserci palcoscenico migliore della Champions League per questo speciale battesimo. In più il numero 32 rossonero è il settimo calciatore proveniente dal vivaio a segnare un gol per il Milan in Champions League. Ecco la lista completa.

GIOCATORI VIVAIO IN GOL IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE CON LA MAGLIA DEL MILAN

Tommaso Pobega, Milan-Dinamo Zagabria 3-1. 14 settembre 2022

Marco Borriello, Milan-Marsiglia 1-1, 25 novembre 2009

Francesco Coco, Milan-Galatasaray 4-1, 13 settembre 2000 e Barcellona-Milan 0-2, 26 settembre 2000

Demetrio Albertini,

- (2 gol), - Milan-Barcellona 3-3, 18 ottobre 2000

- (1 gol), Milan-Göteborg 4-2, 30 ottobre 1996

- 1 (gol), Milan-Monaco 3-0, 27 aprile 1994

- 1 gol, Milan-Olimpia Lubiana 4-0, 16 settembre 1992



Thomas Locatelli, 1 gol, Milan-Göteborg 4-2, 30 ottobre 1996

Giovanni Stroppa, 1 gol, Milan-Salisburgo 3-0, 28 settembre 1994

Paolo Maldini,

- 1 gol, 2 marzo 1994, Milan-Werder Brema 2-1

- 1 gol, Slovan Bratislava-Milan 0-1

Classifica generale

5 gol: Albertini

2 gol: Paolo Maldini, Francesco Coco

1 gol: Pobega, Locatelli, Stroppa, Borriello