Fofana a DAZN: "Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello fisico sto bene. Ma con la palla posso sempre fare di più”

Youssouf Fofana ha parlato a DAZN al termine di Bologna-Milan. Tutte le sue dichiarazioni:

Come stai? Stasera una bella gamba…

“Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico, era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello personale stavo bene, anche a livello di fisicità. Ma con la palla posso sempre fare di più”.

Quanto è importante questa anima francese del Milan? Rabiot, la grande partita di Nkunku, Maignan… Quanto è importante nello spogliatoio questa unione?

“Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. È sempre bene dare un abbraccio a chi ha fatto bene come Adri stasera o Nkunku, che ha iniziato piano ma ora è un calciatore di alto livello. Siamo tutti uniti, stai tranquillo (ride, ndr)”.

In spogliatoio si sogna anche qualcosa oltre la Champions?

“Sincero? L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso”.