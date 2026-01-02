Fofana a Sky: "Ho lavorato per tornare il prima possibile. 9 punti in più dobbiamo averli alla fine"

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, oggi ritorna titolare dopo circa un mese di assenza. Il calciatore francese, nel pre-partita di Cagliari, è stato intervistato da Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Torni titolare dopo un mese, come stai?

"Sto bene, ho lavorato per tornare il più presto possibile nell'undici titolare. Adesso vediamo se sono al 100%"

Che sensazioni hai per questo campionato?

"Niente, alla fine si gioca: se abbiamo 9 punti in più rispetto all'anno scorso va bene ma dobbiamo averli anche alla fine"

Senza di te avete subito qualche gol di troppo?

"Contro le piccole abbiamo più il possesso e quindi vogliamo fare gol. Lavoriamo su questo per prendere meno gol possibile, fino alla fine"