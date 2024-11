Fofana non si scompone: "Concentrato su cosa arriva dopo"

Tra i migliori in campo della gara contro il Monza e in generale tra i calciatori più positivi di questo avvio stagionale rossonero, c'è sicuramente Youssouf Fofana che in mezzo al campo si è preso la titolarità dal giorno 0 e non l'ha più lasciata, andando a formare con Reijnders una grande coppa sulla linea mediana. Il centrocampista francese era quello che mancava al Diavolo per trovare un po' più di equilibrio nella zona nevralgica del campo.

Dopo i tre punti conquistati in Brianza, Fofana ha esultato su Instagram ma senza scomporsi più di tanto, con la testa già rivolta ai prossimi obiettivi: "Concentrato su cosa arriva dopo".