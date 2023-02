Fondazione Milan, da 20 anni per il futuro dei giovani: l'impegno prosegue

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Costruire una società in cui ognuno possa scoprire e sviluppare i propri talenti, a prescindere dal proprio contesto culturale, sociale ed economico di provenienza, innescando un cambiamento positivo per la collettività grazie al potere e ai valori dello sport.

Con questa missione, il 20 febbraio 2003 veniva annunciata la nascita di Fondazione Milan, la public charity della famiglia AC Milan dedicata a sviluppare progetti di responsabilità sociale e sostenibilità. Oggi, la Fondazione celebra il suo 20° anniversario, guardando con orgoglio alla propria storia e al contributo offerto in questi anni, ma soprattutto rivolgendosi al futuro e alle prossime sfide con rinnovata energia e dedizione.

Nei suoi vent'anni di attività, Fondazione Milan ha realizzato oltre 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l'accessibilità allo sport per tutti, come anche per fornire supporto educativo, sanitario e sociale, rispondendo ai bisogni della comunità sia nelle emergenze che nella vita di tutti i giorni. Dalla sua istituzione, Fondazione Milan ha donato oltre 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate al fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 paesi in tutto il mondo.

Tale impegno si concretizza oggi in tre programmi, contenitori delle iniziative benefiche di Fondazione Milan:

in Sport for Change confluiscono i progetti rivolti a giovani in condizioni di povertà educativa e che non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei, affinché - utilizzando lo sport come strumento di educazione - possano crescere ed esprimere il proprio potenziale;

Sport for All intende favorire la cultura e la diffusione della pratica sportiva per le persone con disabilità, promuovendo lo sport integrato e l'attività sportiva gratuita;

Assist concretizza l'impegno di Fondazione Milan in risposta alle situazioni di emergenza o come contrasto a urgenti questioni sociali.

"L'intera famiglia rossonera è lieta e orgogliosa di celebrare l'anniversario di Fondazione Milan", ha dichiarato Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan e di Fondazione Milan. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che negli anni, da tutto il mondo, hanno sostenuto con passione e costanza i molteplici progetti della nostra Fondazione. Le iniziative realizzate in questi vent'anni rendono merito all'impegno di tutti - ha voluto sottolineare il Presidente Scaroni - motivandoci a proseguire nelle nostre attività per diffonderne i valori positivi e sostenere chi ha bisogno, offrendo nuove opportunità di crescita e di riscatto attraverso lo sport".

Per celebrare al meglio questo anniversario, Fondazione Milan tornerà dopo anni di distanza obbligata ad abbracciare i propri sostenitori e partner attraverso una Charity Dinner, che avrà luogo il prossimo giovedì 23 febbraio, alla quale prenderanno parte rappresentanti del Club e dello staff tecnico, insieme ai giocatori della Prima Squadra maschile del Milan. Nel corso della serata - dal titolo "Play for the Future", proprio a sottolineare come il traguardo raggiunto sia allo stesso tempo un nuovo inizio - saranno inoltre proposte delle aste benefiche (alcune già attive su www.charitystars.com/fondazionemilan) i cui proventi contribuiranno a finanziare i programmi della Fondazione.

Con il medesimo proposito, il Club lancerà nello stesso giorno una speciale collezione di abbigliamento, composta da due felpe (hoodie) dedicate a questo particolare anniversario, il cui 20% del ricavato sarà destinato a supporto delle iniziative benefiche in programma. La collezione sarà disponibile esclusivamente presso lo store fisico di Casa Milan e su store.acmilan.com proprio a partire da giovedì 23 febbraio.

Fondazione Milan continua dunque a generare risorse benefiche e a condividere i valori propri del Club rossonero, per fare sentire tutti parte di una famiglia globale, che desidera esprimere uno spirito e un legame emotivo inclusivo e socialmente rilevante.