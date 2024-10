Fonseca a Sky: "Domani dobbiamo vincere. Leao titolare, Gabbia sta bene. Abraham? Vediamo se recupera per Bologna"

Alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, Paulo Fonseca ha dichiarato ai microfoni di Sky:

Sul momento: "Speriamo sia tornato il sole. Le vittorie portano fiducia, portano un'atmosfera più positiva. Vogliamo continuare così, quindi dobbiamo vincere anche domani".

Sulla Champions: "Domani non è decisiva ma è molto importante visto che siamo a zero punti. Sarà una gara difficile, loro sono una squadra di qualità, ma noi dobbiamo vincere".

Sulla vittoria contro l'Udinese: "Sono molto soddisfatto, ma questa deve essere la normalità. Dobbiamo giocare sempre con questa cattiveria, solo così possiamo vincere le partite".

Sulle scelte di sabato: "Io faccio delle scelte per far vincere il Milan. Sarà sempre così, il Milan è più importante di Fonseca e di ogni giocatore. Io devo fare tutto quello che posso per far vincere il Milan".

Su Gabbia, Abraham e Leao: "Leao giocherà dal primo minuto. Gabbia si è allenato, sta bene, è un possibilità per domani. Abraham non ci sarà, vediamo se recupererà per Bologna".

Sugli allenamenti: "Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci. Ci stiamo allenando bene, abbiamo giocato pochi giorni fa, ma vedo una squadra concentrata e applicata in allenamento".