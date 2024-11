Fonseca: "Dobbiamo avere lo stesso coraggio in Europa e in Italia. La Serie A è la nostra priorità"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul suo Milan:

La partita di Madrid ha cambiato qualcosa nei giocatori?

"Prima della partita la squadra aveva la consapevolezza di quello che possiamo essere, di come siamo cresciuti in questo tempo. Ovviamente la partita col Real porta più fiducia nei giocatori. Tutte le partite sono importanti, non penso che la partita di Madrid sia più importante di questa col Cagliari. Dobbiamo capire il momento, l'avversario e le competizioni. Dobbiamo tornare alla nostra competizione, che è diversa, e dobbiamo avere un atteggiamento giusto".

Ha l'impressione di avere una squadra da coppa, da Champions?

"Onestamente non ho pensato a questo (ride, ndr). Ma mi piace (ride, ndr). Mi piace anche che la squadra capisca che qui in Italia è la priorità. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento, lo stesso coraggio per vincere partite qui. Per me la Serie A è la nostra priorità. Abbiamo giocato contro grandi squadre sempre bene, dobbiamo farlo anche contro le altre squadre. Questa è la mia preoccupazione".