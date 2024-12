Fonseca: "Domani Jimenez in campo, vediamo se come esterno o terzino.."

Intervenuto così in conferenza stampa, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto commentare l'imminente partita di domani sera contro la Roma. Questo un estratto delle sue parole in conferenza a Milanello:

"Sono giocatori diversi, Rafa è più forte nell'uno contro uno. Jimenez è veloce, magari gioca più per il cross e l'assist. È diverso. Ma anche Jimenez è un giocatore di iniziativa individuale. Non posso fare grandi paragoni sui giocatori, lui si è trovato bene in questa posizione. Ho una certezza per domani: Jimenez giocherà. Vediamo come esterno o terzino".

