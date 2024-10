Fonseca: "Domani Liberali sarà con noi. Pulisic trequartista? Possibile"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Udinese:

Si può rivedere Pulisic trequartista con Chukwueze largo a destra? È possibile?

"Sì. Pulisic non sta giocando aperto in questo momento, è un trequartista a destra. È possibile".

Liberali inserito dal The Guardian nella lista dei 50 giocatori del 2007 migliori. Dopo un'ottima prestagione ora non sta trovando spazio. Cosa gli manca?

"Ho sempre parlato che credo molto nei giovani che abbiamo: Jimenez, Bartesaghi, Zeroli, Camarca, Liberali, Cuenca... Sono molti i giocatori con qualità. Il Milan ha fatto bene a creare col Milan Futuro uno spazio per questi giovani, in Italia questa transizione non è facile per questi giovani: col Milan Futuro possono crescere e migliorare. Liberali ha giocato la prestagione contro Real Madrid, Barcellona. Partite di prestagione, ma per me è stato chiaro che è un giocatore di grande futuro se continua a lavorare umilmente, può essere un giocatore importante. Quando? Non lo so. Quello che so è che è un ragazzo che lavora con noi, questa settimana ha lavorato con noi, ha grande qualità e deve continuare a fare il suo percorso di crescita. Se dobbiamo portarlo con noi deve essere il momento giusto, altrimenti diventa difficile per questo tipo di calciatore. Lui domani comunque sarà con noi".