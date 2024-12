Fonseca dura 200 giorni: il suo score. Pesano classifica e scontri diretti

vedi letture

L'esperienza di Paulo Fonseca al Milan è durata ufficialmente 200 giorni: proprio oggi il tecnico portoghese avrebbe raggiunto questo traguardo e invece in regalo trova l'esonero. Sono stati mesi difficili, cominciati male con una gestione dello spogliatoio complicata e i risultati che tardavano ad arrivare. Pochissimi, anche se significativi, gli squilli: quello contro l'Inter e quello al Bernabeu contro il Real Madrid.

In totale, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Fonseca si è seduto sulla panchina rossonera per 24 volte: di queste 12 sono state vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. A pesare però è la posizione in classifica con il Milan che è ottavo a 13 punti dalla vetta e a 8 dalla zona Champions. Gioca un ruolo non indifferente anche il rendimento nei big match: una sola vittoria in sette gare.