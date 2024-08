Fonseca: "Mi sento sostenuto dal club. Dobbiamo capire che questo è un momento di transizione, abbiamo bisogno di tempo per cambiare il nostro modo di giocare"

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio dello Stadio Olimpico contro la Lazio per 2-2

C'è la sensazione che il lavoro settimanale non si veda poi in campo. Dove sente di avere maggiore difficoltà nel suo messaggio alla squadra? Si sente sostenuto da tutte le componenti di questo club?

"Si, mi sento sostenuto. Dobbiamo capire che questo è un momento di transizione, abbiamo bisogno di tempo per cambiare il nostro modo di giocare. Ci siamo allenati bene in settimana, abbiamo avuto buone risposte dai giocatori, oggi abbiamo iniziato a vedere cose positive dalla squadra. Non possiamo però parlare solo di questioni tattiche o mentali, noi abbiamo capacità ma nel secondo tempo abbiamo bisogno di non prendere gol. Non possiamo giocare una partita difensiva, dobbiamo giocare come fatto nel primo tempo. Abbiamo tutti giocatori di qualità, è chiaro che stiamo vivendo un grande cambiamento e abbiamo bisogno di tempo anche per far adattare i giocatori".

È entrata tanta qualità nella ripresa, ci racconta l'episodio del cooling break di Leao e Theo?

"Ha già parlato Theo. Io non dico bugie, mi conoscete, sono sempre sincero e onesto. Non c'è nessun problema con Theo e Rafa, loro non hanno cominciato la partita, ci ho parlato in settimana e loro hanno capito, sono entrati bene perché penso che se ci fosse stato un problema non sarebbero entrati così".