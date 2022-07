FOTO - Anche ad Alassio è festa rossonera!!!

Martedì sera ad Alassio, nella bella cornice dell’Hotel Toscana, si è svolta la festa rossonera dedicata al 19° Scudetto del Milan, a chiudere una magnifica stagione. Il tutto magistralmente organizzato dal Milan Club Alassio, ed in primis dal suo presidente, Moreno Berto.

E’ stata una serata all’insegna del Milan e che ha visto il ponente rossonero, da Ventimiglia a Varazze, ottimamente rappresentato in ogni sua zona. All’evento hanno partecipato Nelson Dida, il mitico portierone brasiliano protagonista di tante battaglie e vittorie rossonere, Carlo Pellegatti, giornalista e voce storica dei rossoneri, Pacio, il vocalist della Curva Sud e Nuccia, l’onnipresente e famosa segretaria storica dell’AIMC. E poi c’era lei, il nostro grande pensiero ed amore di sempre: la Champions League.

All’evento erano presenti circa 150 cuori rossoneri, che tra ricordi e un ottimo buffet hanno potuto ammirare le immagini di questa bellissima cavalcata rossonera, culminata con la vittoria finale in quel di Reggio Emilia. Ed al taglio della torta, anch’essa con scudetto bello in vista, non poteva mancare il tormentone dell’estate: il mitico “Pioli is on fire”, il quale ha fatto ballare tutto la sala gremita di rossoneri.

Una serata indimenticabile e da grandi cuori rossoneri e che sia di buon auspicio per il futuro, sperando di poter festeggiare presto con altri eventi simili.

Un sentito grazie a Moreno ed al suo club, sia per l’organizzazione che per l’ospitalità.

FVCRN!

- Fabio “Il Cascia” -