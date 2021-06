FOTO - Barella: "Oltre i colori, complimenti Simon. Capitano ed uomo vero"

Al minuto 42 di Danimarca-Finlandia Christian Eriksen si è accasciato a terra per un malore. Grazie all'intervento di Kjaer e dei medici il giocatore è stato rianimato e portato d'urgenza in ospedale, dove attualmente si trova in condizioni stabili e cosciente. Ha colpito la freddezza di Simon Kjaer, con il difensore rossonero che in una situazione del genere è riuscito a ragionare lucidamente, srotolando la lingua al compagno svenuto e iniziando il massaggio cardiaco prima dell'arrivo dei soccorsi. Il capitano della Danimarca ha poi consolato la moglie in lacrime del giocatore dell'Inter e infine ha raccolto i compagni a mo di scudo intorno al centrocampista mentre veniva soccorso in campo. Gesti che non sono passati inosservati, tant'è che Niccolò Barella, compagno di squadra all'Inter di Eriksen si è complimentato col centrale del Milan per quanto fatto questo pomeriggio nelle sue stories Instagram: "Oltre i colori, complimenti Simon. Capitano ed uomo vero".