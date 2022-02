FOTO - Milan, gli scatti dell'allenamento odierno

Questa mattina la squadra si è ritrovata a Milanello per sostenere la penultima sessione di allenamento prima della sfida di venerdì pomeriggio contro l'Udinese. In vista del match di San Siro i rossoneri hanno svolto diverse esercitazioni tecniche e tattiche con focus sul possesso, prima della consueta partitella che ha sancito la fine dell'allenamento.

Gli account social del club hanno pubblicato i migliori scatti della sessione odierna nel centro sportivo rossonero.

