FOTO MN - Biglietti Milan-Inter di Champions: tifosi in coda fuori da Casa Milan dalle 9.30 di questa mattina

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

E' iniziata alle 12 la prima fase di vendita dei biglietti, riservata agli abbonati al campionato 2022-2023 che vogliono confermare il loro posto, per la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter, in programma il 10 maggio. E' possibile acquistare i tagliandi sia online che a Casa Milan, dove, come testimonia la foto dell'inviato di Milannews.it, ci sono in coda molti tifosi già dalle 9.30 di questa mattina.