FOTO MN - Tifosi rossoneri in aumento fuori da Milanello

Manca davvero poco al primo allenamento della stagione 2024/2025 del Milan. I rossoneri sono arrivati al Centro Sportivo di Milanello e alle ore 17 saranno in campo agli ordini di Paulo Fonseca, alla prima direzione come allenatore rossonero. Come appreso dagli inviati di MIlanNews.it al centro di Carnago, i tifosi assiepati davanti all'ingresso di Milanello sono in aumento, pronti ad assistere alla prima sgambata della nuova stagione del Diavolo.

Di seguito vengonro riportate un paio di foto dei tifosi che si preparano a salutare la squadra. Non una grandissima affluenza rispetto agli anni passati, complice anche l'assenza della Curva Sud. Ora i tifosi sono circa 300.