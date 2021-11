FOTO - Nebbia a Firenze, ma la partita per ora non è a rischio: le ultime

La nebbia a Firenze non è certamente un evento consueto, ma questa sera nel capoluogo toscano le condizioni meteo potrebbero far rinviare la partita tra Fiorentina e Milan. Al momento la situazione è sotto controllo, ma un eventuale peggioramento metterebbe seriamente a rischio il fischio d'inizio. Ricordiamo che la sospensione di una gara per nebbia avviene quando "l’arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco; naturalmente, compresa la porta opposta".