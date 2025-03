Francia-Croazia, Theo e Maignan nell'undici titolare di Deschamps

Per la gara di Play Off di Nations League tra Francia e Croazia, con i galletti chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata, Didier Deschamps schiera sia Theo che Maignan nell'undici titolare. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Tchouameni; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappe. Ct: Didier Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Sucic, Kramaric; Budimir. Ct: Dalic