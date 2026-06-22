Francia-Iraq, le formazioni ufficiali: Maignan e Rabiot titolari, Theo già panchinato

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Oggi alle 22:19News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Francia-Iraq, valida per la seconda giornata del girone I dei Mondiali. Titolari i rossoneri Maignan e Rabiot, panchinato invece l'ex Milan Theo Hernandez.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. A disp.: Samba, Risser, Gusto, Konate, T. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Doué, Mateta. Ct. Deschamps

IRAQ (4-4-2): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ismael; Hussein, Qasem. A disp.: Talib, Hassan, Sulaka, Younus, Maknazi, Saadoon, Putros, Amyn Yakob, Sher, Alhamadi, Ali, Yousif, Jasim, Farji. Ct. Arnold