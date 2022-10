Fratelli d'Italia assicura: "Ci sarà un Ministro dello Sport". Chiara Colasimo in pole

Fonte: tuttomercatoweb.com

Francesco Lollobrigida, esponente di punta di Fratelli d'Italia, è intervenuto a La politica nel pallone sul Gr Parlamento della Rai e si è espresso così sull'eventualità di un Ministero dello sport: "Per noi lo sport è fondamentale tanto da meritare un dicastero competente. Credo che ci sarà".

La Gazzetta dello Sport spiega che probabilmente il nome verrà proprio scelto dal partito uscito vincitore dalle elezioni. In pole c'è Chiara Colosimo, ma c'è prima da risolvere alcune vicende, per esempio il fatto che venga data come possibile candidata del centrodestra per le prossime elezioni regionali del Lazio.