Fresnedoso: "Spetterà al Milan far fare a Theo l'ultimo salto a livello di maturazione"

Roberto Fresnedoso, ex tecnico di Theo Hernandez ai tempi dell'Atletico Madrid, intervistato da Tuttomercatoweb.com si è soffermato sull'aspetto caratteriale del terzino: "Per questo spetterà proprio al Milan far fare a Theo l'ultimo salto a livello di maturazione. È un ragazzo ancora giovanissimo, è vero che ha vissuto delle fasi un po' critiche durante la sua vita, ma ora deve concentrarsi solamente sulla sua carriera. Penso che il calcio italiano e una società con tanto blasone come il Milan possano rappresentare per lui il posto giusto in cui trovare fiducia, equilibrio e soprattutto consacrarsi come professionista".