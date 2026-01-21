Füllkrug, domani pomeriggio il tedesco incontrerà i tifosi allo Store di via Dante
MilanNews.it
Oggi, giovedì 22 gennaio, nel pomeriggio Niclas Fullkrug incontrerà i tifosi milanista al Flagship Store di via Dante a Milano. Lo comunica il Milan sul suo sito: "Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. Tifosi che adesso avranno la possibilità di mostrargli tutto il loro affetto e sostegno: l'attaccante tedesco, infatti, sarà presente per la prima volta al Flagship Store di via Dante giovedì 22 gennaio alle 17.00, pronto a ricevere il calore di tutti i rossoneri.
Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Off the Pitch, con la possibilità di interagire con il giocatore. L'appuntamento è nel cuore di Milano: Niclas vi aspetta!"
Pubblicità
News
Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Primo Piano
Milan, il "nuovo" Leao non smette di stupire: al lavoro anche nel giorno di riposo. Saelemaekers in dubbio per Roma
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com