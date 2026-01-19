Fullkrug già pazzo di Milan: "Amo essere qua, amo indossare questa maglia e provo a dimostrarlo ai tifosi e ai miei compagni"

Niclas Fullkrug, MVP di Milan-Lecce col suo colpo di testa che ha deciso il match, in mix zone ha parlato ai microfoni di TeleLombardia. Queste le sue parole:

Che serata è stata?

“Una bella serata. Era importante vincere oggi, giocavamo per ultimi e le altre squadre avevano vinto: c’era un po’ di pressione ma abbiamo vinto, abbiamo giocato per il risultato, abbiamo attaccato bene ma non siamo riusciti a segnare. Poi, dopo che sono entrato, abbiamo fatto finalmente gol. Ma anche prima abbiamo avuto varie occasioni per sbloccarla… Ma secondo me abbiamo fatto bene. Non è facile giocare contro le squadre di Serie A, hanno una buona fase difensiva. Siamo felici di aver vinto ed il fatto di aver segnato rende la serata perfetta”.

Cosa ci dici del tuo dito del piede?

“Non è un mistero, è un dito del piede rotto. Devo solo gestire il dolore e la situazione. Sono tedesco (ride, ndr). Siamo forti, possiamo sopportare il dolore. Posso gestirlo, non voglio saltare neanche una partita con il Milan”.

Credi allo scudetto?

“Io credo nel vincere ogni partita. Credo che abbiamo possibilità di vincere contro ogni avversario. Se vinciamo tante partite salgono le chance di poter ottenere un buon risultato al termine della stagione. Ma ci concentriamo partita per partita, settimana per settimana. Ogni partita ha le sue difficoltà. Oggi (ieri, ndr) eravamo contro una squadra che si è messa a difendere bassa ma alla fine abbiamo vinto comunque 1-0. È un buon risultato per noi ma c’è sempre qualcosa su cui lavorare; potevamo vincere anche 2 o 3 a 0. Dobbiamo renderlo possibile”.

Pensi già al tuo possibile futuro qua al Milan?

“Difficile dirlo dopo poche settimane ma ho già preso un bel feeling con questo club. Amo essere qua, amo indossare questa maglia e provo a dimostrarlo ai tifosi e ai miei compagni che sono felice e grato di essere qua. Vediamo (sorride, ndr)”.