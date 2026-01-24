Fullkrug parla da leader: “Gioco per aiutare la squadra. L’accoglienza dei tifosi incredibile”
Nel canale YouTube della Serie A, è stato pubblicato un video in cui Fullkrug parla della sua avventura appena iniziata a Milano. Queste le sue parole:
"Il numero 9 è sempre importante, penso che per molti club e per molte nazioni sia un numero importante. Perchè è come.. ho già sentito come si chiama il numero 9 qui, c'è una parola specifica "punta". Ciò dimostra che il numero 9 è sempre un punto fermo nel gioco e quando vedo il numero 9, penso ai gol che faccio. So anche che questo numero per il Milan rappresenta delle difficoltà ma a me non importa, è una cosa positiva al 100%, energia positiva, segnare gol, ecco cosa voglio fare con il numero. La partita in trasferta è stata speciale perchè ho sentito già che la squadra era felice di avermi in campo per il modo in cui gioco, è stata una sensazione molto bella e poi ovviamente l'accoglienza calorosa dei tifosi a San Siro è stata incredibile. Hanno dimostrato di avere davvero tantissimi sentimenti nei miei confronti e di volermi dare un caloroso benvenuto. L'ho sentito ed è stato molto positivo e speciale per me. Ho fatto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff e lui mi ha detto quello che sento, è magico giocare per questo club. È un club davvero grande con uno stadio incredibile, giocatori incredibili, grandi nomi del passato, grandi nomi oggi e questo mi rende orgoglioso e mi fa sentire grato di essere qui a giocare per questo club, di indossare questa maglia. Penso di essere molto adatto perchè non c'era quel tipo di giocatore che sono, abbiamo molta qualità, a me piace stare dove fa male, mi piace stare in area vicino alla porta, andare nei duelli difficili, tenere la palla per la squadra, fare lavoro sporco"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan