Fullkrug parla da leader: “Gioco per aiutare la squadra. L’accoglienza dei tifosi incredibile”

Nel canale YouTube della Serie A, è stato pubblicato un video in cui Fullkrug parla della sua avventura appena iniziata a Milano. Queste le sue parole:

"Il numero 9 è sempre importante, penso che per molti club e per molte nazioni sia un numero importante. Perchè è come.. ho già sentito come si chiama il numero 9 qui, c'è una parola specifica "punta". Ciò dimostra che il numero 9 è sempre un punto fermo nel gioco e quando vedo il numero 9, penso ai gol che faccio. So anche che questo numero per il Milan rappresenta delle difficoltà ma a me non importa, è una cosa positiva al 100%, energia positiva, segnare gol, ecco cosa voglio fare con il numero. La partita in trasferta è stata speciale perchè ho sentito già che la squadra era felice di avermi in campo per il modo in cui gioco, è stata una sensazione molto bella e poi ovviamente l'accoglienza calorosa dei tifosi a San Siro è stata incredibile. Hanno dimostrato di avere davvero tantissimi sentimenti nei miei confronti e di volermi dare un caloroso benvenuto. L'ho sentito ed è stato molto positivo e speciale per me. Ho fatto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff e lui mi ha detto quello che sento, è magico giocare per questo club. È un club davvero grande con uno stadio incredibile, giocatori incredibili, grandi nomi del passato, grandi nomi oggi e questo mi rende orgoglioso e mi fa sentire grato di essere qui a giocare per questo club, di indossare questa maglia. Penso di essere molto adatto perchè non c'era quel tipo di giocatore che sono, abbiamo molta qualità, a me piace stare dove fa male, mi piace stare in area vicino alla porta, andare nei duelli difficili, tenere la palla per la squadra, fare lavoro sporco"