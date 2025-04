Funerali del Papa, Lazio-Parma verso il rinvio. A rischio anche Como-Genoa e Inter-Roma

Sabato alle 10 sono in programma i funerali di Papa Francesco, scomparso nella mattinata di ieri. Quel giorno si dovrebbero giocare anche tre partite di Serie A, cioè Como-Genoa alle 15, Inter-Roma alle 18 e Lazio-Parma alle 20.45. Il condizionale però è d'obbligo: quasi sicuramente la sfida all'Olimpico tra biancocelesti ed emiliani non si potrà giocare per ragioni di ordine pubblico (le forze dell'ordine infatti saranno concentrate sulla funzione funebre per Papa Francesco). Possibile che questa partita venga recuperata lunedì 28 aprile o a maggio.

Ma al momento sono in dubbio anche le altre due partite, Como-Genoa e Inter-Roma. L'ultima parola in questo senso non spetterà alla Lega Serie A, ma la decisione potrebbe arrivare anche più dall'alto: non è infatti da escludere che nella giornata dei funerali del Papa venga proclamato lutto nazionale (come avvenne nel 2005 per la morte di Papa Wojtyla), con il relativo stop a tutte le manifestazioni sportive. Lo riferisce sportmediaset.it che aggiunge che, in caso di rinvio, non sarà facile trovare una data per Inter-Roma, soprattutto se i nerazzurri dovessero andare anche in finale di Coppa Italia.