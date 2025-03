Furlani a Dubai: ecco chi ha incontrato l'amministratore delegato

vedi letture

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan è attualmente fermo per via del viaggio di Giorgio Furlani a Dubai, dove l'amministratore delegato rossonero ha effettuato una serie di incontri con alcuni dei più importanti partner commerciali del club.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che nei due giorni in Medio Oriente il dirigente del Milan "ha incontrato Emirates, principale sponsor sulla maglia rossonera, Puma, sponsor tecnico, dai quali il club incassa circa 60 milioni di euro a stagione equamente suddivisi, MSC, sponsor di manica per circa 5 milioni di euro annui, e Konami, Official Training Wear Partner, da cui arrivano 7 milioni di euro all'anno; in Medio Oriente, il Milan conta circa 6 milioni di tifosi e un interesse sempre maggiore per l'area, confermato dall'apertura nel novembre 2023 di una sede del club a Dubai".