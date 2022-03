Furlani: "DAZN partner forte con cui guardiamo avanti. L'attuale Serie A è molto divertente"

MilanNews.it

Giorgio Furlani, uomo di riferimento di Elliott e consigliere del club, ha parlato così della questione diritti tv al Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times: "Siamo con DAZN, un nuovo player, prima avevamo Sky come unico partner. L’asta per i diritti è stata battuta durante il Covid, DAZN è un partner forte con cui guardiamo avanti. La Serie A attualmente è molto divertente: ci sono tre squadre in due punti, non un campionato dove una squadra vince 10 campionati di fila. L’affare saltato con i Private Equity? Hanno trovato un’opportunità più attraente altrove. Loro sono bravissimi, hanno un track record fantastico. Ma, diciamo così, non sarebbe stato un finanziamento economico.