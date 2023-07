Furlani sugli obiettivi del Milan: "Competitivi in Italia e in Europa"

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato una intervista in spagnolo preso gli studi di Ahora o Nunca ESPN, televisione statunitense di lingua spagnola.

Come vedi il Milan nel prossimo futuro e nel futuro più lontano?

“Quando sono entrato nel Milan il Milan era in crisi. Abbiamo un piano, un percorso e una direzione che credo siano molto buoni. Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa come l’anno scorso e vogliamo continuare così. Abbiamo vari progetti di miglioramento e il principale è quello del nuovo stadio. Si è parlato per molti anni del nuovo stadio del Milan, ma io spero che un giorno sia pronto e spero di tornare qui a presto per dirvi che abbiamo lo stadio nuovo del Milan”.