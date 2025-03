Futuro allenatore Milan: per SportMediaset al momento nel club non c'è piena convergenza nè su Conte, nè su Allegri

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, in questo momento a tenere banco in casa rossonera sono gli equilibri odierni di potere, con l'ascesa di Giorgio Furlani che sta conducendo in prima persona il casting per trovare il nuovo direttore sportivo. Da capire se l'ad milanista coinvolgerà o meno Zlatan Ibrahimovic, che oggi si è rivisto a Milanello dopo tre settimane di assenza. Dopo i colloqui di Londra, lo svedese aveva consigliato Igli Tare a Gerry Cardinale, mentre il preferito di Furlani è Fabio Paratici.

Diversità di vedute, poi, ci sono poi anche sul futuro allenatore che in estate prenderà il posto di Sergio Conceiçao, destinato all'addio a fine stagione dopo appena sei mesi: al momento all'interno del club rossonero non c'è piena convergenza su Antonio Conte e nemmeno su Massimiliano Allegri.