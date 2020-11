Futuro Dalot, lo United vuole vedere come andrà la stagione

Diogo Dalot sta facendo molto bene e per questo in via Aldo Rossi stanno iniziando a valutare la possibilità di tenerlo oltre la scadenza del prestito secco (30 giugno 2021). Come spiega questa mattina Tuttosport, in estate gli inglesi non hanno voluto concedere ai rossoneri l’opzione d’acquisto, segno evidente che prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del terzino portoghese vogliono vedere come andrà la stagione in corso.