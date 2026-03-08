G. Galli elogia Maignan: "Uno dei più forti del mondo. Non lo stiamo scoprendo adesso"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è stato intervistato da Milan Vibes in vista del Derby di domenica tra Milan e Inter. Tra i vari temi toccati ha parlato anche di Mike Maignan, attuale estremo difensore e capitano milanista. Le parole di Galli: "Maignan è uno dei portieri più forti del mondo. Non è che si stia scoprendo adesso. Però ci sono le stagioni. L'unica cosa che lo penalizza sono questi continui infortuni, che lo penalizzano anche all'interno della stagione stessa. Però quando sta bene fisicamente, quando c'è, ragazzi, è un portiere di spessore. Per cui non mi meraviglia quello che fa".

Continua Giovanni Galli su Maignan: "Le grandi parate ormai ci ha abituato a vederle, parate incredibili. Piuttosto ci meravigliamo quando sbaglia, perché non siamo abituati a vederlo fare errori. Quando capita, diventano ancora più eclatanti. Non è soltanto una questione di prestazioni individuali. La stagione scorsa e quella prima non sono state stagioni semplici per questo Milan. C'era un po' di confusione, diciamolo, e quella confusione finiva per destabilizzare anche i singoli. Quando invece una squadra ritrova dei punti di riferimento, diventa tutto più facile e più semplice anche per i calciatori"