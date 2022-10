Gabbia a DAZN: "Il mister ci tiene sempre tutti pronti e attenti. Tomori? Farà una grandissima stagione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Gabbia è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla titolarità: "Non è facile farsi trovare pronti, ma penso che sia importantissimo in una squadra: il mister ci tiene tutti pronti e attenti durante gli allenamenti. Il nostro obiettivo è di entrare in campo e non far rimpiangere quelli definiti i titolari”.

Come sta Tomori? “È un grandissimo giocatore, non devo essere io a dire le sue qualità: sono sotto gli occhi di tutti. Farà una grandissima stagione e siamo contenti di averlo con noi”