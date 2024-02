Gabbia a Milan TV: "Sono felice del gol, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata, mi hanno sostenuto anche in momenti difficili"

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic, a quota 7 reti con la maglia rossonera. I ragazzi di Pioli salgono così a 49 punti in classifica consolidando ancor di più il terzo posto, e provare adesso a mettere un po' di pressione a Inter e Juventus, in campo domani al Meazza. Queste le parole di Matteo Gabbia al termine del match.

Le dichiarazioni del difensore rossonero a MilanTV:

Siamo contenti di questa vittoria

"Vincere così è sempre bello, perchè fa capire che siamo uniti e non era facile farlo oggi in uno stadio così caldo, ma siamo felici e vogliamo proseguire ancora su questa strada".

Il primo gol in Serie A

"Sono felice del gol, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata, mi hanno sempre sostenuto in ogni momento, anche in quelli brutti. Sono fiero di questa squadra".

Qualche errori ma un grande cuore

"Vedremo cosa migliorare per commettere meno sbavature possibili, lavoreremo in settiamana come facciamo sempre e capiremo come cambiare certe cose magari, ma oggi ci godiamo questi 3 punti".

La prossima sfida contro il Napoli

"Sappiamo che sono forti nonostante la classifica, saremo pronti a dare tutto in campo come sempre fatto".