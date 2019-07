Matteo Gabbia, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV all'arrivo a Milanello: "E' stata un'esperienza unica quella del mondiale Under 20, non rimpiango nulla. Sono davvero felice anche per quell'esperienza. Raduno? Era da più di una settimana che non vedevo l'ora arrivasse questo giorno, non vedo l'ora di conoscere mister e compagni".