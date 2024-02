Gabbia a Sky: "9 gol subiti in 5 gare ci danno fastidio. Leao l'ho trovato cambiato. Su Inter-Juve..."

Matteo Gabbia, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport nel post Frosinone-Milan: "Sono contento di ciò che sto facendo, perché sono affezionato a tutti. Sono tornato qui e cerco di fare il meglio possibile".

Meglio vincere così?

"Se si può vincere in una maniera più facile sarebbe meglio, però va bene lo stesso... Una settimana siamo stati rimontati noi alla fine, oggi ci deve insegnare che dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione".

Guarderai Inter-Juve?

"Non credo che guarderò Inter-Juve se no la mia fidanzata mi ammazza dato che abbiamo due giorni liberi. Preferisco riposare, perché pensare al calcio tutti i giorni... Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi si vedrà".

Cosa è successo quando sei tornato?

"Non è successo niente di particolare: ho lavorato come sempre. Avevo giocato bene anche prima, poi però ci sono varie situazioni e le prestazioni dei calciatori spesso vengono condizionate dai risultati. Io sono sereno, lavoro, cerco di essere sempre un giocatore migliore".

Come avevi sognato il primo gol in Serie A?

"Lo avevo sognato, ma non mi interesseva tanto come sarebbe venuto. Sono molto contento. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia fidanzata, mi son stati sempre vicini".

Subite troppi gol?

"9 gol in 5 partite sono tanti per noi e per il Milan, ci dà fastidio. Ne abbiamo parlato in settimana, anche per capire un po' di sensazioni nostre. Abbiamo una settimana ora, dobbiamo sfruttarla per mettere a punto alcune cose".

Come hai trovato Leao?

"L'ho trovato cambiato come professionista: ora tante volte è impressionante, si prende più cura del suo corpo, è molto più attento a situazioni che prima magari ignorava di più. Ora è al 100% sul Milan, corre dietro, riparte, è fenomenale".