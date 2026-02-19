Gabbia: "Infelici per il risultato. Leao? Per noi è fondamentale"
Matteo Gabbia, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il pareggio per 1-1 contro il Como di Cesc Fabregas.
Cosa è mancato?
"Queste saranno cose che ci dirà il mister durante la settimana prima della partita contro il Parma. Noi siamo infelici del risultato che è uscito, ma dobbiamo avere questa rabbia per arrivare preparati domenica e fare bottini pieno.
Questo -7 può pesare?
Dobbiamo avere forza e lucidità di guardare a noi stessi, quelli che sono i nostri margini di miglioramento. Cercare di non accontentarsi mai e migliorare, a fine anno tirremo le somme. Inutile parlare di quello che può essere in futuro, da domenica dobbiam o tornare ai 3 punti".
Sul gol di Leao.
"Rafa si sta allenando bene, è tornato ad allenarsi a pieno. Un giocatore fondamentale, lo sa e glielo ripetiamo. Sta dimostrando di avere grande voglia di tornare al 100%, sono contento del gol e sono sicuro che ne farà altri. Sono contento per Rafa, spero che continui a migliorare e a segnare ancora".
