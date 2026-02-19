L'ex Milan Hauge fa malissimo all'Inter! 3-1 del Bodo a Chivu: i nerazzurri si giocano tutto martedì

Mentre il Milan pareggia in casa contro il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive, in Norvegia ieri si è consumata la disfatta dell'Inter di Christian Chivu, che contro il Bodo/Glimt perde con il risultato di 3 a 1, che in casa si confermano un'ammazza grandi. A segno per i norvegesi anche l'ex Milan Hauge, che nelle grandi notte europee riesce ad esprimersi al meglio, visto che quello di ieri sera contro l'Inter è quinto gol della sua stagione di Champions League, che vede altre marcature di lusso come la doppietta al Tottenham ed i gol a Manchester City e Juventus.

LE PAROLE DI CHIVU

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, commenta ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 3-1 nel playoff d'andata di Champions League contro il Bodo/Glimt: "La squadra ci ha provato, con un buon atteggiamento. Siamo rimasti un po' sorpresi dalle loro transizioni su alcuni palloni persi e abbiamo pagato dazio. Nonostante le difficoltà e il freddo ci abbiamo provato, ma questa non è una scusa. Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi vediamo come affrontare il ritorno".

Lautaro ci sarà? "Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono anche altri giocatori da valutare domani". A

nche Lautaro da valutare? "No, Lautaro si è fatto male".

Infortunio serio quindi? "Abbastanza".

C'è stata poca cattiveria? "Abbiamo chiesto un po' di pressione sul portatore ma il problema non è stato quello, siamo rimasti scoperti nelle preventive: loro hanno velocità e intensità, sono abituati a giocare su questo campo ma non è una scusa. Purtroppo abbiamo avuto quell'occasione sull'1-1 che potevamo gestire meglio e poi abbiamo preso due gol identici".

Quanto si è complicato il discorso qualificazione? "È tutto aperto, c'è la gara di ritorno. Sappiamo che nelle transizioni possono far male, ma cercheremo di fare il nostro meglio per passare il turno".