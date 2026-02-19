Europa League, stasera i playoff di andata: il programma completo

di Federico Calabrese

Partono le gare di andata dei playoff di Europa League. Questo il programma delle gare, impegnata anche un'italiana, con il Bologna di Vincenzo Italiano che sarà di scena sul campo del Brann.

Europa League, Playoff (Andata)

Ore 18:45
Brann vs Bologna
Fenerbahçe vs Nottingham Forest
PAOK vs Celta Vigo
Dinamo Zagreb vs Genk

Ore 21:00
Celtic vs VfB Stuttgart
Lille vs Crvena Zvezda
Panathinaikos vs Viktoria Plzeň
Ludogorets vs Ferencváros