Serie A, il prossimo turno inizia già domani. Ci sono partite ostiche: il programma

Oggi alle 07:10News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona DAZN
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY