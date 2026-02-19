La classifica di Serie A dopo 25 giornate: Inter in fuga sul Milan, che va in fuga sulla Champions

di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica della Serie A dopo 25 giornate:

Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 42
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15