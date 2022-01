Gabbia-Kalulu, la strana coppia ha convinto: per loro complimenti da Pioli e compagni

In Gabbia e Kalulu il Milan ha trovato altri due centrali affidabili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla "strana coppia" difensiva del Milan. La "promozione a titolari" è arrivata all'improvviso, a causa delle tante defezioni nel reparto arretrato, con i due che non avevano mai giocato insieme al centro della difesa rossonera. Matteo e Pierre, però, hanno risposto alla grande. Per questo hanno ricevuto i complimenti di Pioli e dei compagni più esperti, come Giroud, oltre a guadagnare nella considerazione di allenatore e dirigenza.