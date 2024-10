Gabbia, l'esordio in Azzurro è rimandato: ecco quand'è la prossima chance

vedi letture

Grande momento a livello personale per Matteo Gabbia che, in virtù delle buone prestazioni sul campo da gennaio a questa parte, si è meritato la prima convocazione in Nazionale maggiore da parte del Ct Luciano Spalletti. Un'occasione di crescita importnate ma anche un premio meritato che può essere un nuovo punto di partenza. L'esordio, però, è rimandato: nella prima delle due gare in questa sosta, giocata ieri all'Olimpico contro il Belgio e finita con il risultato di 2-2, Gabbia è rimasto seduto in panchina.

Il difensore centrale rossonero, però, avrà un'altra chance tra pochi giorni, quando l'Italia sfiderà - sempre nel girone di Nations League - Israele. La gara si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine ed in programma lunedì 14 alle ore 20.45. Vedremo se Spalletti darà a Gabbia la possibilità e la soddisfazione di esordire con la maglia Azzurra della Nazionale maggiore.