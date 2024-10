Gabbia racconta: "Sui rigori, Fonseca ha già parlato in spogliatoio. Cose che rimangono lì"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha così parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Fiorentina: "Non abbiamo preso con leggerezza la partita ma potevamo fare meglio. Giusto che ci sentiamo le responsabilità addosso e che chi rimane a Milanello segua il mister perché la strada è positiva. Sui rigori il mister ha già parlato in spogliatoio e sono cose che rimangono lì, ma non siamo contenti del risultato".