Galeone sul Milan: "Il centrocampo mi piace molto, ho qualche perplessità sulla difesa"

Galeone sul Milan: "Il centrocampo mi piace molto, ho qualche perplessità sulla difesa"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:40News
di Federico Calabrese

Giovanni Galeone, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto in vista della prossima gara contro il Milan, soffermandosi sul centrocampo rossonero: "Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie, mentre qualche perplessità ce l’ho sulla difesa, anche se nella ripresa col Bologna è stata compatta e non ha ripetuto gli errori fatti con la Cremonese. Diciamo che dalla cintola in su mi piace molto".

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY