Il Milan può vincere lo scudetto? Braida: "Se a gennaio la società completerà l'organico, i rossoneri possono dire la loro fino alla fine"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, l'ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida ha parlato di Milan, di alcuni dei suoi giocatori chiave, dell'obiettivo scudetto e di Massimiliano Allegri, elogiandolo in questo modo: "È un fuoriclasse della panchina e il vero valore aggiunto di questo Milan. Un allenatore concreto, ma dotato di grande carisma e autorevolezza. Ha riportato nel club quello che serve per arrivare in alto: la disciplina".

Milan, mossa vincente riportare a casa Allegri

"Adesso il Milan a differenza dell’anno scorso è una squadra unita, dove tutti remano dalla stessa parte. E i risultati si vedono. D’altronde se Allegri ha sempre vinto in carriera, un motivo ci sarà. Lo farà ancora a lungo; perché ha creato la giusta alchimia e riesce sempre a trarre il meglio dai giocatori che ha. La cosa più importante per Max è la vittoria, il resto non conta. Non gli interessano i ghirigori o il giocar più o meno bene, ma bada al risultato, che alla fine è l’unica cosa che conta".

Questo Milan può davvero vincere lo scudetto?

"Mi sembra un campionato senza padroni. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le coppe: se a gennaio la società completerà l’organico, colmando le attuali lacune e criticità vedi il ruolo della punta, credo che i rossoneri possano dire la loro fino alla fine".

