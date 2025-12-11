Ranking quinquennale UEFA per nazioni: i 4 posti Champions per l'Italia, seconda, sono al sicuro

Ranking quinquennale UEFA per nazioni: i 4 posti Champions per l'Italia, seconda, sono al sicuroMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28

Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 103.172
2. Italia 91.160
3. Spagna 84.828
4. Germania 81.795
5. Francia 74.230

Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 65.033

Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 62.466
8. Belgio 57.750
9. Turchia 47.475
10. Repubblica Ceca 44.300
11. Grecia 41.71212. Polonia 40.375
13. Norvegia 38.587
14. Danimarca 38.481
15. Svizzera 33.100 