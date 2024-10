Galli: "Mi auguro che il Bayer stasera abbia bisogno di qualche aspirina in più"

Nel pre partita di Bayer Leverkusen-Milan, l'ex rossonero Filippo Galli ha presentato la partita negli studi di Milan TV dicendo:

"C'è bisogno di questa grande prestazione stasera perché il Bayer Leverkusen abbiano detto che non è la squadra dello scorso anno, dove appunto andava tutto bene, vincere aiuta a vincere diciamo sempre, quest'anno invece qualche difficoltà l'ha trova trovata. Xabi Alonso è un allenatore che ha idee, che ha una squadra che abbiamo visto col Bayern se si difende può anche tenere botta, però subisce. Io mi auguro che abbiano bisogno di qualche aspirina in più stasera se vogliamo fare una battuta.

Però dipende molto anche qui da come il Milan scenderà in campo, se ripeterà le prestazioni che abbiamo visto recentemente, come si comporterà la squadra e non lascerà soltanto le individualità che sono importanti certo, ma che sappiamo come in un contesto e in un'organizzazione che vuole Fonseca il gioco e le relazioni tra i giocatori sono importanti".